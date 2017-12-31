Арсений Яценюк заработал на продаже своей доли "Эспрессо ТВ" почти полтора миллиона долларов.

Об этом в Facebook написала его пресс-секретарь Ольга Лаппо.

"Стоимость сделки с американской компнией ATMOSPHERE ENTERTAINMENT, INC., созданной в штате Нью-Йорк, США - 1 млн 465 тыс 281 доллар США", - уточнила Лаппо.

Эту сумму Яценюк выручил за продажу 30% корпоративных прав. То есть, исходя из этого, весь стоимость всего телеканала можно оценить примерно в 4,9 миллиона долларов.

Как рассказывала "Страна", конечным владельцем американской компании, которой экс-премьер продал свою долю, является Иван Жеваго - сын украинского бизнесмена и внефракционного нардепа Константина Жеваго.

Вместе с Яценюком свою долю в телеканале продала и жена Арсена Авакова Инна. Таким образом пакет акций "Эспрессо" остается только у одного депутата от "Народного фронта" - Николая Княжицкого (точнее, его жены Людмилы, которая официально выступает основателем ТВ-канала).

Напомним, в декабре телеканал ZIK заявил о попытке рейдерского захвата со стороны людей президента.