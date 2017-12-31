Полиция опубликовала детали операции, благодаря которой освободили заложников харьковского террориста.

Хронологию и подробности полиция опубликовала у себя на Facebook.

"В 14.58 сотрудники патрульной полиции г.. Харькова подтвердили захват неизвестным вооруженным мужчиной работников и посетителей отделения "Укрпочты" на улице Т. Шевченко в центре Харькова.

Патрульная полиция в считанные минуты заблокировала все подходы к зданию, на первом этаже которого расположено отделение "Укрпочты".

Злоумышленник забаррикадировался внутри.

По тревоге был поднят местное подразделение полиции.

На место происшествия прибыли руководители полиции и СБУ в Харьковской области.

Полиция немедленно обеспечила эвакуацию граждан и около 15.39 установила телефонный контакт с заложниками.

Около 16.00 был получен видеоматериал, на котором террорист демонстрирует одетую на тело взрывчатку и заявляет, что она состоит из тысячи поражающих элементов, которые он приведет в действие с помощью устройства, которое держит в руке.

Руководитель Нацполиции Сергей Князев доложил первому заместителю министра внутренних дел Сергею Яровому о серьезности угрозы жизни заложников.

По приказу первого заместителя министра МВД были подняты сотрудники Департамента КОРД Киева, которые на самолете Национальной гвардии вылетели в Харьков.

В то же время харьковский КОРД и спецподразделение СБУ "Альфа" заняли исходные позиции, взяв оцепленную территорию под снайперский контроль.

Около 18:10 группе переговорщиков "полиции диалога" удалось уговорить мужчину освободить двух несовершеннолетних 11 и 13 лет, а также трех женщин, одна из которых - пожилая.

В обмен ему было предложено принять в заложники руководителя криминальной полиции Харьковской области Вячеслава Давиденко, который находился в гражданской одежде.

Злоумышленник согласился на освобождение людей, однако отказался от обмена их на сотрудника полиции.

В это время сотрудники уголовного розыска Харьковщины проводили мероприятия по его идентификации. После опроса освобожденных заложников по имеющимся приметам и специфическими особенностями поведения и черт лица - правонарушителя удалось идентифицировать.

Им оказался ранее судимый житель Харькова. Эта информация значительно помогла в работе над его психологическим портретом и прогнозам относительно его дальнейших намерений.

Руководством штаба было принято решение привлечь к переговорному процессу отца злоумышленника, который мгновенно согласился и предоставил арактеристику на сына.

Около 19:30 борт со спецназовцами сел в Харькове, правоохранители прибыли на место происшествия, где ознакомились с планом вариантов штурма помещения "Укрпочты".

Осложнения для штурма вызвало повышенное техническое укрепление самого помещения "Укрпочты": окна зарешеченные изнутри, входные двери - двойные, зарешеченные с внутренним запором.

Переговорная группа не прекращала переговоры, которые осложнялись психологическим состоянием злоумышленника. Несколько раз он выходил из переговорного процесса, впадал в истерику, угрожал убить заложников, если спецназ пойдет на штурм.

Скоординированные действия криминальной полиции и штаба привели к ситуативной возможности проникновения в здание без штурма.

Полиции стало известно, что правонарушитель нашел в вещах заложников алкоголь.

Учитывая низкий психологический порог злоумышленника, проанализированный оперативниками ранее со слов отца, а также по описанию освобожденных заложников, возникла ситуация, благодаря которой полиция смогла проникнуть в помещение без штурма, находясь в постоянном телефонном контакте с заложниками.

В результате операция была проведена без жертв и потерь среди заложников и полицейских. Правонарушитель задержан".

"Страна" собрала все подробности сегодняшнего инцидента в Харькове.