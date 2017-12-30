Стало известно, кто и зачем устроил стрельбу в центре Москвы
Конфликт между нетрезвыми посетителями бара стал причиной стрельбы на Никольской улице в центре Москвы, в результате которой ранения получили два человека. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
"Стрельба возле одного из баров на Никольской улице в Москве произошла в результате конфликта между посетителями в состоянии алкогольного опьянения", - сказал собеседник агентства.
Напомним, сегодня в Петербурге задержали подозреваемого в совершении теракта 27 декабря, в супермаркете "Перекресток".
Им оказался националист, увлекающийся эзотерическими учениями.
Подписывайся на рассылку новостей Страны в Facebook. Узнавай первым самые важные и интересные новости!