Победителем восьмого сезона вокального шоу "Х-Фактор" стал подопечный Дмитрия Шурова Миша Панчишин.

Об этом стало известно после прямого эфира 30 декабря на телеканале "СТБ".

19-летний Миша - повар-кондитер пообразованию, однако мечтает стать известным рокером.

Парень признается, что надеется стать главным рокером Украины, но опасается настигающей его популярности.

Кумиром Панчишина является группа "Нервы", с песней которой он и прошел на "Х-Фактор".

В суперфинале Михаил тоже исполнил композицию этого коллектива. Во время эфира Панчишин исполнил песню под названием "Країна мрій".

Конкурентами Михаила Панчишина в суперфинале стала известная группа "Юркеш", основателем которой является легенда украинской музыки 90-х Юрий Юрченко.

Песня группы "Нервы" вместе с оркестром

Как сообщала "Страна", украинец выступит в финале конкурса Х-Фактор в Венгрии.

Напомним также, что стало известно, в какой проект ушла Оксана Марченко после Х-фактора.