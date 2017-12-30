В Харькове недалеко от супермаркета "Рост" произошло ДТП. В результате столкновения двух автомобилей, одна легковушка опрокинулась на бок. Об этом сообщает "Харьков.Live".

Происшествие случилось в позднее время на лице Одесской.

Очевидцы сообщают, что в этом месте часто происходят различные ДТП из-за того, что "не продуман выезд с супермаркета".

Не смотря на то, что магазин достаточно большой, парковочных мест недостаточно.

И от этого аварии на этом перекрестке случаются очень часто.

Машина завалилась на сторону водителя Фото: facebook.com/LiveKharkov

Автомобиль снесло в столб Фото: facebook.com/LiveKharkov

Фото: facebook.com/LiveKharkov

Как сообщала "Страна", сегодня захватчик "Укрпочты" в Харькове изначально пришел грабить заведение в маске.

Напомним, в Харькове вооруженная банда украла $30 тысяч из автомобиля прямо на ходу.