В Харькове легковушка завалилась на бок после ДТП. Фото
В Харькове недалеко от супермаркета "Рост" произошло ДТП. В результате столкновения двух автомобилей, одна легковушка опрокинулась на бок. Об этом сообщает "Харьков.Live".
Происшествие случилось в позднее время на лице Одесской.
Очевидцы сообщают, что в этом месте часто происходят различные ДТП из-за того, что "не продуман выезд с супермаркета".
Не смотря на то, что магазин достаточно большой, парковочных мест недостаточно.
И от этого аварии на этом перекрестке случаются очень часто.
Машина завалилась на сторону водителя Фото: facebook.com/LiveKharkov
Автомобиль снесло в столб Фото: facebook.com/LiveKharkov
Фото: facebook.com/LiveKharkov
Как сообщала "Страна", сегодня захватчик "Укрпочты" в Харькове изначально пришел грабить заведение в маске.
Напомним, в Харькове вооруженная банда украла $30 тысяч из автомобиля прямо на ходу.