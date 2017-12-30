В Ивано-Франковске целая семья погибла от отравления газом. Об этом в Facebook сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

Умерло сразу шесть человек - двое родителей и четверо несовершеннолетних детей.

"В результате отравления угарным газом погибла целая семья, где росло четверо детей. Выражаю искреннюю скорбь и соболезнования родным погибших", - сообщил мэр.

Как рассказали в полиции, погибли 27-летний мужчина, 40-летняя женщина, и их дети 2003, 2007, 2013 и 2017 годов рождения.

Напомним, недавно в харьковском санатории отравились 22 беременные.

В Львовской области мужчина смертельно отравился угарным газом в своем гараже.