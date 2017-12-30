В центре Москвы ищут преступника, который подстрелил прохожих на Никольской улице (недалеко от Красной площади) и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает RG.

Как рассказали правоохранители, инцидент произошел около 22.30.

Мужчина предположительно из огнестрельного оружия выстрелил в своих двоих оппонентов, мужчину и женщину.

Раненые были доставлены в городские больницы.

Сейчас полиция разыскивает стрелявшегося, устанавливаются причины происшедшего.

По адресу Никольская 15 находится кафетерий и архитектурный институт.

Как сообщала "Страна", после смертельного ДТП с автобусом в Москве появились бетонные блоки рядом со станциями метро.

Напомним, стрелок с фабрики "Меньшевик" был задержан в Москве. Илья Аверьянов пробудет под стражей минимум до 27 февраля 2018 года. Он был обвинен в убийстве. В результате стрельбы погиб сторож. В суде предприниматель объяснил стрельбу защитой от рейдерского захвата фабрики.