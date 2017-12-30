Мужчина, которого задержали сегодня по делу взрыва в питерском супермаркете "Перекресток", имел отношение к учебному центру "Дэир". Об этом стало известно после обнаружения двух флешек с информацией, сообщает "Фонтанка".

Одна из флешек была найдена недалеко от магазина "Перекресток", где прогремел взрыв. Вторая была в колбасе на полке супермаркета. Рядом с ней находился снимок чертежа некоего взрывного устройства.

Школа "Дэир", название которой расшифровывается как Дальнейшее энерго-информационное развитие, находится недалеко от "Перекрестка". В программе обучения есть 30 семинаров и практик, направленных на повышение благосостояния и улучшение здоровья. В практике "Дэир" можно найти такие курсы, как "Технологии тайной власти" и "Семинар базовые аспекты сексуальности по системе тренировки навыков".

Собеседник издания, работающий в этом центре, рассказал, что к ним в заведение приходили сотрудники ФСБ, "что-то искали, кого-то допрашивали".

После исследования флешки полицейские определили марку мобильного телефона преступника, а потом и номер. Затем было произведено задержание.

Напомним, 30 декабря сотрудники ФСБ задержали 35-летнего петербуржца Дмитрия Лукьяненко - предполагаемого исполнителя и организатора взрыва, прогремевшего вечером 27 декабря в торговом зале магазина "Перекресток" в Санкт-Петербурге.

В результате срабатывания самодельного взрывного устройства с поражающими элементами пострадали десятки человек.