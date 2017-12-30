В полиции сообщили некоторые данные про "харьковского террориста", захватившего 9 заложников, среди которых двое детей.

Как сообщили полицейские, задеражнный террорист - ранее судимый харьковчанин 1977 года рождения. Он проживал недалеко от почтового отделения, "вел антиобщественный образ жизни", а на момент преступления находился в неадекватном состоянии.

Мотивы мужчины невозможно было установить, поскольку он не выдвигал никаких требований.

По словам освобожденных заложников, в отделении "Укрпочты" он принимал спиртное.

В то же время один из очевидцев рассказал журналистам "Громадське.Харків", что знает человека, который захватил заложников: они учились в одной школе. По его словам, мужчину зовут Владимир, он житель Харькова. Как отметил очевидец, недавно Владимир рассказал ему, что хочет в тюрьму.

Сообщается, что ранее мужчина уже был судим, причем по разным статьям Уголовного кодекса Украины, связанным с хранением психотропных веществ.

Также, по некоторым данным, сам террорист рассказал заложникам о том, что у него рак мозга.

Cиловики не слишком церемонились с ним в момент задержания. Лицо преступника было измазано кровью.

После сегодняшнего задержания в отношении террориста-грабителя открыли досудебное расследование по ч.2 ст.147 (задержание заложников) КК украины, которая предусматривает до 15 лет тюрьмы.

Фото: Арсен Аваков/Facebook

Как сообщала "Страна", харьковскую "Укрпочту" штурмовали, когда в ней было четыре заложника.