Советник президента Юрий Бирюков ответил на троллинг в Facebook берета Порошенко, в котором тот встречал пленных из Донбасса.

"Страна" уже рассказывала о реакции соцсетей на берет гаранта.

Бирюкова же возмутил особенно острый пост журналиста Дениса Бигуса, который назвал берет Порошенко "дебильным".

"Берет мог быть... неуместным... некорректным... Но не дебильным", - написал советник президента.

"Это Верховный Главнокомандующий. Он прилетел в зону АТО встречать освобожденных. Он в армейской общевойсковой форме ... нельзя называть общевойсковой берет, элемент формы Вооруженных Сил Украины - дебильным", - повторил Бирюков.

Что же касается в целом любви Порошенко к ношению военной формы, Бирюков считает, что это дань уважения армии.

"Когда он приезжает в военную часть в форме - он это делает не для прессы, не для камеры, не для вас. Он это делает ДЛЯ НИХ. Он может купить себе любую экипировку "под военного", самых именитых и дорогих брендов. Наверное, вместе с самим брендом", - пишет советник.

Бирюков уточнил, что Порошенко является полковником запаса, хотя полковничьих знаков отличия при этом не носит. Звание это он получил 12 мая 2012 года - то есть, во времена Януковича.

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