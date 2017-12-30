Харьковскую "Укрпочту" штурмовали, когда в ней было четыре заложника
Полиция и СБУ пошли на штурм "Укрпочты", когда там находилось четверо заложников.
Это следует из сообщения пресс-службы харьковской полиции, опубликованного в Facebook.
На момент захвата помещения в нем находилось 9 человек, из них двое детей. Позже террорист отпустил пятерых - трех женщин и детей. Захваченными оставались четыре человека.
"С учетом опасности, которая сложилась в отношении других заложников, было принято решение о штурме захваченного здания", - рассказали в полиции.
Также в полиции сообщили, что террорист - ранее судимый харьковчанин 1977 года рождения.
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