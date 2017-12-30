Полиция и СБУ пошли на штурм "Укрпочты", когда там находилось четверо заложников.

Это следует из сообщения пресс-службы харьковской полиции, опубликованного в Facebook.

На момент захвата помещения в нем находилось 9 человек, из них двое детей. Позже террорист отпустил пятерых - трех женщин и детей. Захваченными оставались четыре человека.

"С учетом опасности, которая сложилась в отношении других заложников, было принято решение о штурме захваченного здания", - рассказали в полиции.

Также в полиции сообщили, что террорист - ранее судимый харьковчанин 1977 года рождения.

"Страна" ведет онлайн-хронику событий из Харькова.