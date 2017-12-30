В Харькове из захваченного сгодня отделения "Укрпочты" освободили всех заложников. Нарушителя задержали без жертв и без потерь. "Страна" вела онлайн-хронику событий.

Спецоперация длилась более 5 часов. Днем неизвестный захватил помещение "Укрпочты", где находились 11 человек, 2 из них - дети. Преступник угрожал взорвать самодельную взрывчатку, которая размещалась у него на теле.

Сначала правоохранителям удалось уговорить злоумышленника отпустить 5 человек - женщин и детей.

Одна из пленниц узнала в мужчине местного жителя.

К переговорам с ним правоохранители привлекли отца. В конце концов силовики решились на штурм. Харьковская полиция начала расследование по статье "захват заложников".

Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

"Страна" собрала все видео и фото сегодняшней истории с захватом "Укрпочты" и освобождением людей.

Фото: Facebook/МВД Украины

Фото: pravda.com.ua

Фото: pravda.com.ua

Фото: pravda.com.ua

Фото: pravda.com.ua

Фото: Полиция Харькова

Фото: Полиция Харькова

Фото: МВД Украины

"Альфовцы" под зданием "Укрпочты" Фото: Страна.ua

Фото: Facebook главы МВД Арсена Авакова

Незадолго до освобождения заложников

Первый освобожденный заложник

Брифинг начальника полиции Харькова Олега Беха

Террорист демонстрирует бомбу заложникам

Как сообщала "Страна", Шкиряк рассказал о переговорах с захватчиком "Укрпочты" в Харькове.