В Харькове из захваченного сгодня отделения "Укрпочты" освободили всех заложников. Нарушителя задержали без жертв и без потерь. "Страна" вела онлайн-хронику событий.
Спецоперация длилась более 5 часов. Днем неизвестный захватил помещение "Укрпочты", где находились 11 человек, 2 из них - дети. Преступник угрожал взорвать самодельную взрывчатку, которая размещалась у него на теле.
Сначала правоохранителям удалось уговорить злоумышленника отпустить 5 человек - женщин и детей.
Одна из пленниц узнала в мужчине местного жителя.
К переговорам с ним правоохранители привлекли отца. В конце концов силовики решились на штурм. Харьковская полиция начала расследование по статье "захват заложников".
Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.
"Страна" собрала все видео и фото сегодняшней истории с захватом "Укрпочты" и освобождением людей.
Фото: Facebook/МВД Украины
Фото: pravda.com.ua
Фото: pravda.com.ua
Фото: pravda.com.ua
Фото: pravda.com.ua
Фото: Полиция Харькова
Фото: Полиция Харькова
Фото: МВД Украины
"Альфовцы" под зданием "Укрпочты" Фото: Страна.ua
Фото: Facebook главы МВД Арсена Авакова
Незадолго до освобождения заложников
Первый освобожденный заложник
Брифинг начальника полиции Харькова Олега Беха
Террорист демонстрирует бомбу заложникам
Как сообщала "Страна", Шкиряк рассказал о переговорах с захватчиком "Укрпочты" в Харькове.