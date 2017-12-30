Сегодня, 30 декабря, после захвата отделения "Укрпочты" в Харькове и освобождения 11 заложников, стало известно о проведенной операции и требованиях террориста-грабителя. Об этом сообщил начальних Харьковской полиции Олег Бех, передает корреспондент "Страны".

"По первоначальным данным вообще невозможно определить его намерения, поскольку человек вел себя неадекватно. Мы постоянно находились с ним в переговорах. Профессиональные переговорщики службы безопасности и Нацполиции, проыессиональный психолог, пригласили его отца, пригласили его друга детства. Постоянно находились в контакте. Сложно было определить намерения, потому что требования были непонятны", - отметил Бех.

Силовой вариант при разрешении ситуации не применялся, хоть все подразделения были готовы. Одна из заложниц открыла дверь, после чего спецподразделения проникли внутрь.

Все заложники здоровы, двое детей были освобождены в самом начале, с ними работали психологи.