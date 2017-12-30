Президент Петр Порошенко подписал закон об изменениях в Земельный кодекс, принятый Верховной Радой 7 декабря 2017 года.

Документ продлевает на один год срок действия моратория на продажу или отчуждение земель сельскохозяйственного назначения, сообщила пресс-служба президента.

Документ вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Отметим, что продавать землю от Украины требует МВФ - это условие для предоствления кредитов.

Ранее "Страна" рассказывала, как основные аграрные субсидии получили олигархи из окружения Порошенко.