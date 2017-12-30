Порошенко продлил мораторий на продажу земли
Президент Петр Порошенко подписал закон об изменениях в Земельный кодекс, принятый Верховной Радой 7 декабря 2017 года.
Документ продлевает на один год срок действия моратория на продажу или отчуждение земель сельскохозяйственного назначения, сообщила пресс-служба президента.
Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Отметим, что продавать землю от Украины требует МВФ - это условие для предоствления кредитов.
Ранее "Страна" рассказывала, как основные аграрные субсидии получили олигархи из окружения Порошенко.
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