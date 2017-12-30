Операция по освобождению заложников, захваченных вооруженным мужчиной в помещении отделения "Укрпочты" в Харькове, - завершена. Все люди, которые в течение дня удерживались внутри, - освобождены. Злоумышленник задержан. Об этом сообщает пресс-служба полиции Украины.

"Задержали без потерь. Жертв и пострадавших нет", - сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев.

Напомним, к переговорам по освобождению заложников привлекли отца террориста.

У здания дежурил отряд "Корд" на бронемашине.

Как сообщала "Страна", ранее появилось видео речи харьковского террориста перед заложниками.

Напомним, мужчина в маске захватил здание харьковской "Укрпочты" по улице Шевченко 30 декабря, в 15:00. В здании было 11 заложников, троих женщин и двоих детей захватчик отпустил.

"Страна" ведет онлайн-репортаж с места событий.