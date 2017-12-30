Весь в крови. Появилось первое фото харьковского террориста
Глава МВД Арсен Аваков опубликовал фото момента захвата террориста, державшего заложников в здании харьковской "Укрпочты".
"Оперативники уголовного розыска Нацполиции только что локализовали преступника, взявшего в заложники людей в Харькове. Благодарю за службу!", - написал Аваков в Facebook.
Мужчину, который захватил здание "Укрпочты" в Харькове захватили несколько минут назад.
"Страна" ведет онлайн-хронику событий.
Подписывайся на рассылку новостей Страны в Facebook. Узнавай первым самые важные и интересные новости!