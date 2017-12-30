Глава МВД Арсен Аваков опубликовал фото момента захвата террориста, державшего заложников в здании харьковской "Укрпочты".

"Оперативники уголовного розыска Нацполиции только что локализовали преступника, взявшего в заложники людей в Харькове. Благодарю за службу!", - написал Аваков в Facebook.

Мужчину, который захватил здание "Укрпочты" в Харькове захватили несколько минут назад.

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