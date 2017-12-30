В здание с харьковским террористом вошла полиция. Заложники освобождены
В здание харьковской "Укрпочты", где неизвестный удерживал заложников, вошли полицейские.
Об этом сообщает журналист "Страны" с места событий. По его данным, из здания вышла на улицу женщина, и туда ворвалась группа силовиков.
Ко входу в "Укрпочту" тут же подъехала "скорая" и перегородила его.
Информацию об окончании операции позже разместила в Facebook губернатор Харьковской области Юлия Светличная.
"Ситуация с захватом отделения Укрпочты решена. Люди освобождены!
Блестящая спецоперация СБУ и МВД. Негодяй задержан и будет строго отвечать за свои действия.
Сейчас с освобожденными людьми и родственниками начинают работать психологи и медики", - написала Светличная.
"Страна" ведет онлайн-хронику событий из Харькова.
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