В здание харьковской "Укрпочты", где неизвестный удерживал заложников, вошли полицейские.

Об этом сообщает журналист "Страны" с места событий. По его данным, из здания вышла на улицу женщина, и туда ворвалась группа силовиков.

Ко входу в "Укрпочту" тут же подъехала "скорая" и перегородила его.

Информацию об окончании операции позже разместила в Facebook губернатор Харьковской области Юлия Светличная.

"Ситуация с захватом отделения Укрпочты решена. Люди освобождены!

Блестящая спецоперация СБУ и МВД. Негодяй задержан и будет строго отвечать за свои действия.

Сейчас с освобожденными людьми и родственниками начинают работать психологи и медики", - написала Светличная.

"Страна" ведет онлайн-хронику событий из Харькова.