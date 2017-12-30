Сегодня, 30 декабря, в структуре собственников телеканала "Эспрессо" произошли изменения. Арсений Яценюк и Инна Авакова (жена главы МВД Арсена Авакова, - Прим.Ред.) передали свои доли в собственности канала компании из США с украинским бенефициаром. Об этом сообщает пресс-служба канала.

"После подписания соответствующих соглашений Арсений Яценюк и Инна Авакова, которые владели 30% и 40% долей соответственно в уставном капитале ООО "Астра Финанс" (юридического лица, владеющего 100% ООО "Голдберри", которое осуществляет вещание под логотипом "Эспрессо") отстранили их в пользу иностранного предприятия ATMOSPHERE ENTERTAINMENT, INC., зарегистрированного в штате Нью-Йорк (США)", - говорится в сообщении.

Также указанная компания приобрела часть Ларисы Княжицкой (жена народного депутата Николая Княжицкого) в уставном капитале ООО "Астра Финанс" в размере 7,5%.

"В результате реализованных сделок Лариса Княжицкая остается опосредованным владельцем 22,5% телеканала "Эспрессо", 77,5% опосредованно владеет иностранное предприятие ATMOSPHERE ENTERTAINMENT, INC", - сообщили в пресс-службе канала.

Отмечается, что конечным владельцем ATMOSPHERE ENTERTAINMENT, INC. является гражданин Украины Иван Жеваго.

Как сообщала "Страна", Яценюк и жена Авакова купили 70% телеканала "Эспрессо". Схема сделки.