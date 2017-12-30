Мужчина, которого задержали сегодня по делу взрыва в питерском супермаркете "Перекресток", является националистом.

Об этом "Интерфаксу" сообщил информированный источник. Агентство также назвало имя задержанного.

"Им является житель Санкт-Петербурга 35-летний Дмитрий Лукьяненко. Установлено, что он причисляет себя к националистическому оккультному движению "Нью Эйдж" (New Age) - "Новая эра", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Лукьяненко употребляет наркотики.

Задержанный по подозрению в организации взрыва в супермаркете в Петербурге имеет российское гражданство, уточняет агентство.

Сейчас дома у Лукьяненко идет обыск.

Супермаркет "Перекресток" в Петербурге взорвали 27 декабря. В камере хранения оставили взрывчатку с поражающими элементами. Пострадали 18 человек, погибших нет.

Ответственность за теракт взяло на себя ИГИЛ.