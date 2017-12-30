К переговорам по освобождению людей из отделения "Укрпочты" в Харькове привлекли отца мужчины, который захватил здание. Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

Переговорщики продолжают общаться с забарикадировавшимся в помещении "Укрпочты" преступником, в заложниках у которого, по последним данным, остается один мужчина.

"На месте работают психологи. Правоохранители проводят все необходимые меры для освобождения тех, кто до сих пор остается внутри", - сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

По его словам, по факту этих событий полиция уже открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 147 Уголовного кодекса Украины - "захват заложников".

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Напомним, в результате переговоров с мужчиной, который забаррикадировался внутри помещения "Укрпочты", удалось освободить пятерых человек - двух детей и трех женщин.