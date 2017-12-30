В Харькове один из освобожденных заложников отделения "Укрпочты" Андрей Ремига рассказал, что в заложниках было семь человек, а на теле террориста-грабителя он видел необычное устройство. Об этом сообщает "Украинская правда".

"Он на себя нацепил взрывчатку и говорил, что если полицейские его не будут слушать, то он это подорвет. Она была в двух бутылках, туда что-то положили, и там на ней горело синее, какая-то лампочка", - сказал мальчик.

По словам мальчика, в заложниках было 7 человек. Мальчика освободили вместе с мамой и еще 3 заложниками.

"Он все время предлагал кофе и чай <…> Он хотел, чтобы выполняли его приказы. Еще говорил, чтобы его снимали и выкладывали везде <…> Он старый такой, еще говорил, что у него рак мозга", - добавил он.

Со слов мальчика, в заложниках остался только один мужчина.

Как сообщала "Страна", из захваченного здания Укрпочты в Харькове освободили трех женщин и двоих детей.

Напомним, захватчик "Укрпочты" в Харькове изначально пришел грабить заведение в маске.