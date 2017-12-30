Журналистка СТБ Мария Малевская выложла в Facebook видео, как захватчик здания "Укрпочты" в Харькове общается с заложниками.

Мужчина обвешан какими-то предметами и общается с людьми, которые сидят в здании. На видео есть отрывок из его речи.

"... И произойдет взрыв. Тут несколько тысяч веществ. Когда у меня рука устанет (держать взрыватель - ред.), я должен буду переключиться - у меня есть специальная педаль. Я ставлю ее на пол. Таким образом я смогу держать, чтобы не было разжатия...", - объясняет неизвестный.

Мужчина в маске захватил здание харьковской "Укрпочты" по улице Шевченко 30 декабря, в 15:00.

В здании было 11 заложников, троих женщин и двоих детей захватчик отпустил.

"Страна" ведет онлайн-репортаж с места событий.