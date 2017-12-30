Звездный форвард "Реала" Криштиану Роналду рассказал, чем планирует заниматься после завершения футбольной карьеры. Об этом сообщает Sky Italia.

"Я бы хотел заниматься съемкой фильмов. У меня есть отели, спортивные залы, своя линия одежды. Я вижу себя в качестве бизнесмена. Сейчас я сосредоточен на том, что делаю. Хотя я ясно знаю, что рано или поздно настанет момент уйти. Моя жизнь после футбола будет прекрасной, я уверен. Я говорю не о деньгах, а о том, что буду получать удовольствие от других занятий", – сказал Роналду в интервью.

Интервью у португальца брал бывший нападающий "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро.

Ранее Роналду опубликовал трогательное фото с тремя своими детьми.

Как сообщала "Страна", 12 ноября Криштиану Роналду сообщил о рождении дочери в своем Instagram. Всего у Ронадлу четверо детей: самая младшая Алана Мартина от Джорджины Родригес, Криштиану-младший, который родился в 2010 году от неизвестной матери, и близнецы Ева и Матеу (родились в 2017 году) от суррогатной матери.