Роналду рассказал, что будет делать, когда повесит бутсы на гвоздь
Звездный форвард "Реала" Криштиану Роналду рассказал, чем планирует заниматься после завершения футбольной карьеры. Об этом сообщает Sky Italia.
"Я бы хотел заниматься съемкой фильмов. У меня есть отели, спортивные залы, своя линия одежды. Я вижу себя в качестве бизнесмена. Сейчас я сосредоточен на том, что делаю. Хотя я ясно знаю, что рано или поздно настанет момент уйти. Моя жизнь после футбола будет прекрасной, я уверен. Я говорю не о деньгах, а о том, что буду получать удовольствие от других занятий", – сказал Роналду в интервью.
Интервью у португальца брал бывший нападающий "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро.
Ранее Роналду опубликовал трогательное фото с тремя своими детьми.
Как сообщала "Страна", 12 ноября Криштиану Роналду сообщил о рождении дочери в своем Instagram. Всего у Ронадлу четверо детей: самая младшая Алана Мартина от Джорджины Родригес, Криштиану-младший, который родился в 2010 году от неизвестной матери, и близнецы Ева и Матеу (родились в 2017 году) от суррогатной матери.