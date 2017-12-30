Издание Variety назвало 11 фильмов, ставших самым большим разочарованием в 2017 году.

На первом месте разместился фильм "Лига справедливости", который собрал в домашнем прокате 224 миллиона долларов. После выхода на экраны "Чудо-женщины" появилась надежда на то, что DC сможет противостоять Marvel, но прокат "Лиги справедливости" обернулся провалом. Отмечается также, что картина стала худшим фильмом с участием Бэтмена с 1997 года.

На втором месте разместился фильм "Мумия" с Томом Крузом в главной роли, а замыкает тройку лидеров комедия "Дочь и мать ее" с Эми Шумер и Голди Хоун.

В список также вошли "Спасатели Малибу", "Призрак в доспехах", "Меч короля Артура", "Песня за песней", "Мама!", "Субрубикон", "Уменьшение" и "В гостях у Элис".

Как сообщала "Страна", ранее были названы самые успешные и самые провальные фильмы 2017 года.

Напомним, Google назвал самые популярные фильмы по запросам 2017 года.