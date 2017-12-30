За последнее время значительно вырос процент взлома жилья. Так, воры не пренебрегают ни квартирами, ни частными домами, на офисными зданиями. И следует отметить, что во многих случаях несанкционированное проникновение заканчивается успехом для взломщика. Однако почему так происходит, как себя обезопасить и как снизить риск того, что именно в вашу квартиру проберутся, мы постараемся разобрать сегодня.

Причина взлома и как с этим бороться

Так как современный украинский рынок наполнен китайскими дверьми низкого качества с не соответствующей степенью защиты, порой взломщику достаточно обычного кухонного ножа, чтобы открыть дверь. Как понимаете, это по времени занимает буквально несколько минут, при этом посторонних звуков можно даже и не услышать. Если работает профессионал, ему хватит и минуты, что вскрыть вашу дверь.

Так вот теперь задумайтесь, стоят ли ваши сэкономленные деньги на покупке двери того ущерба, который может нанести вор? Да, возможно такая ситуация обойдет вас стороной, но ведь и есть вероятность того, что вы станете следующей жертвой.

Как правильно выбрать безопасную входную дверь

Все эксперты и производители говорят в один голос, наиболее безопасными входными дверями являются бронированные. Вне зависимости от того факта, где вы собираетесь ее устанавливать - в квартире, в доме, она сможет максимально защитить ваше жилье от несанкционированного проникновения. А точнее, она усложнит вскрытие конструкции. А многие воры, увидев, что у вас бронированная дверь с несколькими разными видами замков, просто не захотят тратить на такое дело свое время. Ведь в таком случае уже не будет достаточно кухонного ножа, здесь нужны более серьезные инструменты.

Вне зависимости от того, какая именно у вас бронированная дверь - самая обычная или с множеством дополнительных функций, она будет как красный знак на светофоре для вора.

Итак, вот список характеристик, которыми должна обладать безопасная входная дверь:

стойкость к применению грубой физической силы;

минимальный вес полотна - 80 кг;

отличные показатели тепло- и звукоизоляции;

наличие нескольких контуров уплотнителя;

наличие всех необходимых деталей и комплектующих;

наличие нескольких дверных замков, антисрезов;

дверь должна выглядеть надежной

Лицевой лист двери должен быть цельным, без срезов. Внутри полотна должны быть ребра жесткости. Наличники должны обрамлять дверь по всему периметру.

Важно обращать внимание на толщину дверного листа из стали и ее марку. Толщина должна быть как минимум 1,5 - 2 мм.

Владельцам квартир также стоит побеспокоиться о монтаже качественных замков.

Рекомендация - двери от HOLZ

Для выбора качественных и прочных бронированных дверей рекомендуется обращаться в компанию HOLZ. Поставщик предлагает широкий выбор бронированных конструкций, которые отвечают всем нормам. Такие двери точно смогут обезопасить ваше жилье от проникновения вора, ведь оснащены всеми необходимыми комплектующими для максимального усложнения взлома.Особое внимание стоит обратить на двери Страж - это линейка стильных и прочных конструкций с необычными дизайнерскими решениями.