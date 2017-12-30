Президент Петр Порошенко подписал закон "О государственном бюджете" на 2018 год.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента Украины.

"Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины №2246-VIII "О Государственном бюджете Украины на 2018 год", принятый Верховной Радой 7 декабря", - сказано в нем.

Согласно сообщению, доходы государственного бюджета на 2018 год определены в сумме 917,9 млрд гривен, расходы - на уровне 991,7 млрд гривен.

Предельный объем дефицита госбюджета предлагается предусмотреть в размере 80,6 млрд гривен, или 2,4% ВВП.

Предельный объем государственного долга установлен в размере 1999,3 млрд гривен, что составит 60% ВВП.

Плановые объемы государственных гарантий определены на уровне 24 млрд гривен.

Поступления от приватизации прогнозируются в объеме 21,3 млрд гривен.

Размер прожиточного минимума вырастет на 9%, а минимальной заработной платы - на 16,3%.

Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

Как сообщала "Страна", в МВФ назвали самые большие риски украинского бюджета на 2018 год.

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