Порошенко подписал бюджет Украины на 2018 год
Президент Петр Порошенко подписал закон "О государственном бюджете" на 2018 год.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента Украины.
"Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины №2246-VIII "О Государственном бюджете Украины на 2018 год", принятый Верховной Радой 7 декабря", - сказано в нем.
Согласно сообщению, доходы государственного бюджета на 2018 год определены в сумме 917,9 млрд гривен, расходы - на уровне 991,7 млрд гривен.
Предельный объем дефицита госбюджета предлагается предусмотреть в размере 80,6 млрд гривен, или 2,4% ВВП.
Предельный объем государственного долга установлен в размере 1999,3 млрд гривен, что составит 60% ВВП.
Плановые объемы государственных гарантий определены на уровне 24 млрд гривен.
Поступления от приватизации прогнозируются в объеме 21,3 млрд гривен.
Размер прожиточного минимума вырастет на 9%, а минимальной заработной платы - на 16,3%.
Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.
Как сообщала "Страна", в МВФ назвали самые большие риски украинского бюджета на 2018 год.
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