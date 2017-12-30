В Харькове на окружной дороге произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковщины на своей странице в Facebook.

Вв результате аварии трое человек погибли на месте, двое доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

"30 декабря около 01:30 на окружной дороге Харьков-Должанский произошло столкновение автомобиля BMW с автомобилем "ВАЗ". В результате происшествия водитель и пассажир BMW доставлены в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. 53-летний водитель и 2 пассажира "ВАЗ" от полученных повреждений погибли на месте", – говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/police.kharkov

Отмечается, что факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Сейчас полицейские устанавливают личность пассажира BMW и одного из погибших пассажиров "ВАЗ", а также все обстоятельства совершения ДТП.

Как сообщала "Страна", в Киеве на Глубочицкой две иномарки устроили ДТП на путях, создав пробку из трамваев.

Ранее мы писали, что водитель BMW сбежал с места ДТП, бросив машину с погибшим пассажиром.