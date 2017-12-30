Составители издания The Economist выбрали самые актуальные карикатуры, которые, по их мнению, как нельзя лучше описывают 2017 год.

Так, каждую неделю издание публикует иллюстрированный комментарий от редакционного карикатуриста Кевина Каллоуера, известного как KAL.

9 марта

18 мая

Фото: economist.com

Как сообщала "Страна", Charlie Hebdo угрожают расправой после пошлой карикатуры на исламского ученого. Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo, известный жестким юмором, заявил о получении новых смертельных угроз после публикации карикатуры на исламского ученого Тарика Рамадана.

Ранее мы писали, что в Charlie Hebdo оправдываются из-за карикатур со свастиками на жертв урагана Харви. Французский сатирический журнал Charlie Hebdo снова в центре скандала. На этот раз из-за карикатуры на жертв наводнения в Техасе.