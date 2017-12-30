В январе-сентябре 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, розничные продажи вина в Украине выросли на 3%, пива - на 3,4%.

Об этом говорят данные Государственной службы статистики Украины.

Вместе с тем, за девять месяцев этого года спрос на коньяк и игристые вина (шампанское) среди украинцев сократился. Так, розничные продажи коньяка уменьшились на 0,4%, игристых вин - на 2,5%.

Также, в Украине уменьшился спрос на водку и ликеро-водочные изделия — на 5,6%.

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