Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв в супермаркете в Петербурге, в результате которого пострадали 18 человек . Об этом сообщает Reuters.

"Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв в супермаркете в Петербурге", - говорится в сообщении.

Отмечено, что по факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких человек.

Как сообщала "Страна", в торговом центре на севере Санкт-Петербурга прогремел взрыв. Вечером среды, 27 декабря в магазине "Перекресток" в торговом центре на Кондратьевском проспекте в северной части Петербурга прогремел взрыв.

Ранее мы писали, что появилось видео с места взрыва в супермаркете Санкт-Петербурга.