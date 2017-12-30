Глава Чечни Рамзан Кадыров, заявил, что принципиально не собирается возвращаться в Facebook. Об этом сообщает Газета.Ru.

В своем Telegram-канале он написал, что принципиально не вернется в соцсеть.

"Ответственно заявляю, что принципиально не собираюсь возвращаться в Facebook. Еще раз повторяю - Меня лично нет в Facebook! Это предельно ответственное заявление!", - отметил Кадыров.

Как сообщала "Страна", в США правозащитники обеспокоены блокировкой аккаунта Кадырова в Facebook. Представитель общественной организации "Американский союз защиты гражданских свобод" заявила, что блокировка аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова в Facebook и Instagram вызывает серьезные вопросы

Ранее мы писали, что профиль Кадырова исчез из Facebook и Instagram. 23 декабря, профили председателя Чечни Рамзана Кадырова, которого в США внесли в список Магнитского, исчезли из Facebook и Instagram.