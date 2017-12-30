Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что жители западной части Украины являются очень трудолюбивыми и порядочными людьми. Об этом сообщает УНИАН.



"Это очень трудолюбивый народ, который я хорошо изучил и знаю ещё с молодости, — мне пришлось служить в Западном пограничном округе. Я так называемых украинских западенцев хорошо узнал. Это очень трудолюбивые, порядочные люди, с которыми надо просто уметь разговаривать", — заявил Лукашенко.

Также он отметил, что хочет завершения вооружённого конфликта на Украине.

"Если честно, это из личного, я очень хочу, чтобы в братской нам Украине закончилась война, чтобы там начали жить по-людски. Для меня это самая важная проблема", — добавил президент Белоруссии.

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