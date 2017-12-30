В пятницу, 29 декабря, Израиль официально уведомил ЮНЕСКО о выходе из ее состава. Об этом заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле, добавив, что она "глубочайше сожалеет" об этом событии. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Правительство Израиля объявило,что страна начала процедуру по выходу из состава ЮНЕСКО. В Тель-Авиве при этом назвали "храбрым и моральным" решение США, которые объявили о прекращении своего членства в организации ранее.

Вашингтон указал на "обеспокоенность в связи с ростом задолженности в ЮНЕСКО, необходимости фундаментальных реформ и продолжающегося антиизраильского крена организации".

Как сообщала "Страна", МИД Израиля требует наказать украинских антисемитов за циничные граффити.

Ранее Израиль заявил, что уже 10 стран готовы перенести посольства в Иерусалим.