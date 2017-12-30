Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разрешили Александру Авакову провести новогодние и рождественские праздники в Италии, где сейчас отдыхает его отец и глава МВД Украины Арсен Аваков.

По информации источника Украинских новостей, 21 декабря Александр Аваков сообщил, что запланировал выезд в Италию, а САП и НАБУ были не против этого.

Ранее "Страна" сообщала, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уже в отпуске - глава МВД, который увлекается фотографией, уже выложил в Instagram снимок природы Италии, с меткой геолокации в Алатри (Лацио).

Александр Аваков, с которого 26 декабря суд снял электронный браслет и вернул заграничный паспорт, по информации "Украинских новостей", собирается находиться в Италии до 14 января 2018 года.