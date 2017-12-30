Лидер "Движения новых сил" Михаил Саакашвили уверен, что не сможет добиться возвращения украинского гражданства через суд, пока у власти находится Петр Порошенко. Об этом он сообщил в эфире канала News One.

"Во время президентства Порошенко - вряд ли. Но я уверен, что как только мы сменим власть на Украине, мы сможем через суд вернуть мне гражданство. Так как он Порошенко лишил меня его незаконно, вне всяких правил", - сказал он.

Саакашвили также отметил, что практически не имеет влияния на митингующих, разбивших палатки у здания Верховной рады.

"Не я их ставил. Это просто люди, с ними нужно разговаривать. И если я завтра скажу им, чтобы шли домой, они так не сделают, у них есть свои конкретные взгляды и подходы, власть будет обязана с ними вести диалог", - добавил он.

Как сообщала "Страна", Саакашвили подал новый иск против Государственной миграционной службы Украины.

Ранее мы писали, что Саакашвили заявил, что у ГПУ нет против него дела, а только желание избавиться.