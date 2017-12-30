В Сети опубликовали годовую инфографику, посвященную Вооруженным Силам России 2017 года. Она содержит информацию об оснащенности российской армии и флота современным оружием, количестве проведенных учений, полученной войсками технике и многом другом.

Инфографика была опубликована пресс-службой Минобороны России.

Общая оснащенность армии и флота России современным вооружением по итогам 2017 года в среднем достигла 59%.

Оснащенность Воздушно-космических сил России за год достигла 74%, а доля современных видов техники и вооружений в Военно-Морском Флоте составила 53%. Сухопутные силы оснащены новейшим оружием на 45%. Доля современных вооружений в Силах ядерного сдерживания – 79%.

Кроме того, инфографика содержит сводные данные за год о количестве международных и внутренних учений, новых кораблях для ВМФ РФ и новых самолетах для ВКС РФ, о боевой подготовке российских военнослужащих и многом другом.

Фото: facebook.com/mod.mil.rus

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