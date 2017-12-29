В канун новогодних праздников украино-польская граница превратилась в настоящую ловушку для автомобилистов, сообщает журналист "Страны", который в данный момент находится на КПП "Краковец".

В большинстве пунктов пропуска скопились огромные очереди.

В частности, на КПП Ягодин многие стоят уже сутки. На КПП "Краковец" среднее время проезда составляет как минимум 10-12 часов.

Некоторые автомобилисты переезжают с одного КПП на другой (с Краковца на Шегини) в надежде пройти контроль скорее.

Но это помогает мало. Очереди во многом провоцируют "пересічники" на польських номерах, которые хотят успеть пересечь границу и вернуться назад до Нового года, а также украинцы, которые едут отмечать Новый год по безвизу.

Ситуацией уже воспользовались местные посредники, имеющие связи среди пограничников. Они ходят от машины к машине и предлагают доехать до стойки паспортного контроля без очереди, естественно, не бесплатно, причем, если стандартная такса проезда без очереди составляет 500 гривен, то сейчас просят рекордные 50 евро.

А если потенциальный клиент начинает возмущаться, предлагают скидку 10 евро. И, судя по тому, что проезжающие без очереди все же есть, уставшие от длительного стояния на границе люди готовы платить.

Ранее "Страна" сообщала, что поляки заявили, что из-за новых требований украинской таможни на границе появились огромные пробки, а также о том, что только 4% украинцев, выехавших в ЕС, воспользовались безвизовым режимом.