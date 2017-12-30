В субботу, 30 декабря на западе Украины ожидается похолодание. На левобережной части Украины ожидаются дожди. В воскресенье на западе и севере пройдет небольшой дождь и мокрый снег. В понедельник, 1 января потеплеет, днем - без существенных осадков.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"30 декабря сегодняшние западные дожди атмосферного фронта пойдут на восток. Поэтому сегодня дожди на правом берегу Украины, а завтра - на левом. Завтра, 30 декабря, похолодает на Западе, ожидается днем - 1+4 градуса, на остальной территории Украины +2+7, на юге до +10 градусов", - отметила она.

В воскресенье, 31 декабря, по словам Диденко, на западе и севере пройдет небольшой дождь и мокрый снег.

Днем 31 декабря "будет холодновато" на западе и севере, -1+4, на востоке, в центре до +7, на юге до +9 градусов.

1 января ночью местами небольшие осадки, однако ничего существенного, температура воздуха 0+4 градуса, на западе Украины, в Черниговской, Сумской, Харьковской областях 0-3 градуса мороза.

Днем 1 января без существенных осадков, потеплеет до +2+8 градусов.

31 декабря в Киеве есть вероятность мокрого снега и похолодает, прибавила синоптик.

По словам Диденко, в ночь на 1 января в столице около нуля, днем 1 января +4+6 градусов.

Фото: facebook.com/Наталка Діденко

Как сообщала "Страна", в винницких лесах перед Новым годом расцвели подснежники.

Отметим, что Нью-Йорк на Новый год накроют самые сильные морозы за 50 лет.