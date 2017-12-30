В 2017 году на сайте президента Украины Петра Порошенко был зарегистрирован только один ответ на многочисленные обращения граждан через электронные петиции. Об этом сообщает корреспондент УНН со ссылкой на президентский сайт.

Порошенко ответил только на электронную петицию с просьбой разблокировать популярную в Украине социальную сеть ВКонтакте.

"Это огромная рекламная платформа, которая помогает в реализации отечественного продукта, творчества, контента и т.д. Потеря этой платформы крайне негативно скажется на отечественном производителе любого вида товаров, услуг и ивентов. Данное решение администрации президента несет ряд негативных последствий. Следить за распространением пропаганды на этом сайте - это обязанность СБУ или киберподраздилений (на которые выделялись средства из бюджета страны, из карманов налогоплательщиков), чем неспособность этих органов противостоять пропаганде в сети должно сказываться на обычных людях?" - говорилось в тексте этой петиции.

В ответе же президента Украины говорится, что российский холдинг Mail.ru Group, в состав которого входит и Вконтакте, а также некоторые другие интернет-компании широко используются российскими спецслужбами для продвижения российской пропаганды и проведения специальных информационных операций против Украины и ее граждан.

"В частности, указанные компании способствуют спецслужбам России в сборе, хранении, использовании и распространении информации с ограниченным доступом - персональных данных и личной переписки граждан Украины. Даже соглашения о пользовании указанными сервисами содержат положения о согласии пользователей на автоматическую передачу в компании (фактически — в страну-агрессора и ее спецслужб) любой информации о них, ее обобщение, обработку и передачу третьим лицам. Таким образом, украинские пользователи российских сетей попадают под контроль спецслужб РФ, сначала создают необходимые условия для привлечения, а затем используют наших граждан в собственных противоправных целях", - говорится в ответе украинского президента.

Глава государства также напомнил, что российские социальные сети стали также рассадником деструктивных групп вроде печально суицидальных сообществ типа Синий кит, а социальная сеть ВКонтакте остается едва ли не главным вместилищем пиратского контента в мире.

"Исходя из приоритетов национальных интересов Украины, учитывая реальные угрозы национальной безопасности Украины и стабильности в обществе, посягательство на государственный суверенитет Украины и ее территориальную целостность, территориальные претензии со стороны РФ и вмешательства во внутренние дела Украины ... поддержание электронной петиции об отмене блокировки интернет-ресурса "Вконтакте“ считаю невозможным", - резюмировал Порошенко.

Как сообщала "Страна", киевляне активно собирают подписи, чтобы отопление включали при +14.

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