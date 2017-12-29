На новогодние праздники по Великобритании будут колесить грузовики, в которых оборудованы передвижные вытрезвители. Это может стать нормой для британских городов. Об этом сообщает ВВС.

Руководитель службы Саймон Стивенс сказал, что он пристально следить за тем, как мобильные подразделения будут работать в новогоднюю ночь.

Окончательное решение по их повсеместному внедрению будет принято позднее.

Эти грузовики также называют "пьяными автобусами". У них есть лекарства, кровати, иногда даже душевые. В нескольких городах - Ньюкасле, Кардиффе, Манчестере и Бристоле - они уже работают круглый год.

"Вытрезвители на колесах - это безопасное место для тех, кто перепил и требует осмотра, а также отоспаться", - указано в опубликованном сообщении.

Как сообщала "Страна", снегопад в Великобритании вызвал масштабные перебои с электричеством по всей стране. В Северной Ирландии и Шотландии водителей предупредили о гололеде.

Отметим, что из Британского архива исчезли документы по спорным моментам истории ХХ века.