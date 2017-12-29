Михаил Саакашвили, который вышел с допроса в полиции Печерского района, специально провел брифинг под стенами магазина "Рошена", где ответил на вопросы про то, что экспертиза подтвердила подлинность голосов на пленках Курченко.

Он напомнил, что в Грузии полиция сидит в помещениях, похожих на магазин "Рошен" - с большими окнами и хорошим освещением.

Саакашвили в очередной раз опроверг, что говорил с Курченко, и обратил внимание на богатство Луценко, например, его шикарный дом.

"СБУ Украины провела в институте СБУ Украины экспертизу, что значит лиса привела в свою поддержку свой собственный хвост! Они держат людей за полных идиотов. Порошенко, Луценко, сбушники. Они хотят чтобы я всю жизнь тратил на их суды, на их допросы", - сказал Саакашвили.

Видео: facebook.com/tv2.vilne

Как сообщала "Страна", Саакашвили заявил, что у ГПУ нет против него дела, а только желание избавиться.

Ранее мы писали, что защита Саакашвили считает, что экспертиза голосов Михо и Курченко была подтасована. "Саакашвили никогда с Курченко не знакомился и не разговаривал, наша позиция здесь понятна. Мы считаем, что все пленки, все голоса сфальсифицированы, и понятное дело, что государственный институт экспертиз, который подведомствен СБУ, иную экспертизу, как подтвердить сфабрикованные голоса, и не мог сделать", - сказал адвокат.