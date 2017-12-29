Появилось видео с места ДТП в Киеве, где вечером эвакуатор снес два автомобиля
Сегодня в Киеве примерно в 21:00 произошла авария с участием трех автомобилей: Chevrolet, Hyundai и эвакуатора Tata.
Об этом сообщает Киев Оперативный.
ДТП произошло на проспекте академика Палладина в Святошинском районе столицы.
Фото: t.me/KyivOperativ
Предварительно, легковушки остановились на неработающим светофоре, для того, чтобы пропустить пешеходов. В этот момент в них влетел эвакуатор. От удара, автомобиль Hyundai отбросило в остановку.
К счастью, ни на переходе, ни на остановке в этот момент никого не было. Незначительные травмы получила лишь девушка-пассажир Hyundai, которая сидела на заднем сидении.
Движение транспорта временно затруднено.
Видео: t.me/KyivOperativ
Ранее "Страна" сообщала, что на Южном мосту в Киеве автоледи на Audi залетела под фуру. Фото.
Также в Киеве на Берковцах горящий автомобиль Uber протаранил грузовик.