Сегодня в Киеве примерно в 21:00 произошла авария с участием трех автомобилей: Chevrolet, Hyundai и эвакуатора Tata.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

ДТП произошло на проспекте академика Палладина в Святошинском районе столицы.

Фото: t.me/KyivOperativ

Предварительно, легковушки остановились на неработающим светофоре, для того, чтобы пропустить пешеходов. В этот момент в них влетел эвакуатор. От удара, автомобиль Hyundai отбросило в остановку.

К счастью, ни на переходе, ни на остановке в этот момент никого не было. Незначительные травмы получила лишь девушка-пассажир Hyundai, которая сидела на заднем сидении.

Движение транспорта временно затруднено.

Видео: t.me/KyivOperativ

Ранее "Страна" сообщала, что на Южном мосту в Киеве автоледи на Audi залетела под фуру. Фото.

Также в Киеве на Берковцах горящий автомобиль Uber протаранил грузовик.