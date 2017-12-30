Российскую газету "Копейский рабочий" поздравили с Новым годом голливудские звезды. Уникальная фотосессия стала возможной благодаря уроженке города Копейск, которая уехала в США и удачно вышла замуж за продюсера.

Об этом сообщает Ruposters.

Фотографии с голливудскими звездами, рекламирующими российскую газету, делает уроженка Копейска Маргарита Сушкевич. В 90-е женщина эмигрировала в США и вышла замуж за продюсера Джека Тьюксбери, часто встречающегося с известными актерами.

"На Новый год редакция, кроме поздравлений, получила фотографии Николь Кидман и Уилла Смита. Николь - "рекордсменка", она фотографировалась с нашей газетой уже четыре раза, а для Уилла это первая фотосессия", - поведала главный редактор газеты Анна Викалюк.

Накануне Нового года сотрудники издания вспомнили всех звезд, фотографировавшихся с их газетой в руках в 2017 году. В их числе оказались Джеки Чан, Роберт Паттинсон, Риз Уизерспун, Пенелопа Круз, Колин Фаррелл, Мэтт Леблан, Бен Аффлек и Морган Фримен.

Фото: ruposters.ru

Еще несколько фото:

Старейшее издание Копейска (Челябинская область), газета "Копейский рабочий", обзавелось специальным корреспондентом в Голливуде, который уже пять лет поставляет редакции эксклюзивные интервью со знаменитыми актерами.

Большинство читателей считают это шуткой, а фото звезд с изданием в руках, опубликованные в доказательство, принимают за чудеса "Фотошопа". Впрочем, главный редактор газеты Дмитрий Согрин отмечает: обращаться к фоторедакторам было бы неэтично по отношению к читателям. И заверяет – снимки подлинник чистой воды. Кстати, нашумевшее фото Брюса Уиллиса с "Копейским рабочим" в руках сделано во время съемок "Крепкого орешка". Актер, немного знающий русский язык, с интересом пролистал газету.

Материалы присылает женщина, которая когда-то жила в Копейске. "Ее зовут Маргарита. Она больше 10 лет живет в Америке, вышла замуж за голливудского продюсера Джека Тьюксбери (Jack Tewksbury)", - рассказывает Дмитрий Согрин, добавляя, что познакомила редакцию с ней зампредседателя благотворительной организации "Память сердца"

Войдя в ассоциацию иностранной прессы Голливуда (HFPA), членом которой он является уже 30 лет, он девять раз выступал исполнительным продюсером премии "Золотой глобус" на телеканале NBC. Написал тысячи статей и выпустил сотню мировых публикаций. Джек также является вице-президентом премии "Молодой артист".

Джек Тьюксбери (Jack Tewksbury) начал свою карьеру с работы репортером в ежедневной газете Motion Picture и на телерадиокомпании. Позже засветился как пиарщик легендарного продюссера Джо Вейна. Переехав в Голливуд, стал кинокритиком в издании Quebec-Chronicle-Telegraph.

Совместные интервью за подписью Маргариты Сушкевич и Джека Тьюксбери начали появляться в российской прессе еще в 2001 году, а в 2008-м бывшая жительница Копейска наладила связь с местной газетой "Копейский рабочий". С тех пор их материалы, подписанные Али Сар, регулярно появляются в издании.

Обмен между копейской редакцией и американской четой происходит на безвозмездной основе. Примечательно, что первоначально голливудские авторы сами платили "Копейскому рабочему" деньги за публикации в газете.

"Они считали, что это дает им продвижение, и платили нам 200 долларов за четыре выхода", – делится Дмитрий Согрин.

Три года назад с очередным интервью, на этот раз с Джонни Деппом, журналист получил и эксклюзивное фото актера с "Копейским рабочим" в руках.

"Эти снимки сначала нас очень удивили. В письме было два фото с Джонни Деппом: одно обычное для публикации в интервью, а второе – с газетой специально для нас", – вспоминает главный редактор, добавляя, что сейчас такие фотографии стали уже привычными для редакции.

"Я понимаю, что у людей большое неверие к ним. Мы даже специально проводили конкурс для читателей "Копейского рабочего" на 1 апреля: напечатали семь новостей с предложением угадать, какая из них правдивая.

Написали про строительство в Копейске завода по производству карандашей, так как в городе большие залежи угля, про потерявшегося в окрестностях городского округа марафонца из Бредов, про зоопарк на местном озере, получение премии "Русский буккер" нашим сотрудником… И последнюю – что Джонни Депп читает "Копейский рабочий". Из 50 участников конкурса сказали, что это правда, всего три человека. Мы им подарили кружки с этой фотографией Деппа", – рассказывает Согрин.

Фото: dostup1.ru

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