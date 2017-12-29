Бывшая президент Центрального совета евреев Германии Шарлотте Кноблох считает, что существует все большая угроза общественной жизни евреев в Германии. Ее мнение приводит издание Zeit.

"Еврейская жизнь может проходить в общественном пространстве только под охраной полиции и при суровых мерах предосторожности, либо от нее совершенно стоит отказаться по соображениям безопасности", - заявила Кноблох.

По ее мнению, в стране наблюдается "агрессивный антисемитизм" - от словесных нападок в интернет-пространстве до физического насилия.

"Крепнет антисемитизм справа и слева, в мусульманском сообществе, а также в центре общества", - сказала 85-летняя Кноблох.

Как сообщала "Страна", ранее министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер даже предложил ввести должность уполномоченного Федерального правительства по вопросам антисемитизма.

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