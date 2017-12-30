Первая ракетка Украины Свитолина и три россиянки попали на постер нового турнира WTA в Москве
Входящая в ТОП-10 лучших теннисисток мира первая ракетка Украины Элина Свитолина заявлена одной из участниц дебютного турнира категории WTA, который пройдет в Москве.
Об этом передает УНН со ссылкой на страницу директора чемпионата Александра Островского.
Элина Свитолина попала на официальный постер "Moscow River Cup", который пройдет на кортах столицы России с 23 по 29 июля 2018.
На рекламную продукцию турнира попали также трое россиянок: 16-я ракетка мира Веснина, 24-я Потапова и 62-я Вихлянцева.
Как сообщала "Страна", в ходе мирового теннисного сезона 2016\2017 Элина Свитолина стала третьей ракеткой мира. Это является национальным рекордом Украины.
Отметим, что Свитолина снялась в эротической фотосессии для мужского глянца.
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