Входящая в ТОП-10 лучших теннисисток мира первая ракетка Украины Элина Свитолина заявлена одной из участниц дебютного турнира категории WTA, который пройдет в Москве.

Об этом передает УНН со ссылкой на страницу директора чемпионата Александра Островского.

Элина Свитолина попала на официальный постер "Moscow River Cup", который пройдет на кортах столицы России с 23 по 29 июля 2018.

На рекламную продукцию турнира попали также трое россиянок: 16-я ракетка мира Веснина, 24-я Потапова и 62-я Вихлянцева.

Как сообщала "Страна", в ходе мирового теннисного сезона 2016\2017 Элина Свитолина стала третьей ракеткой мира. Это является национальным рекордом Украины.

Отметим, что Свитолина снялась в эротической фотосессии для мужского глянца.