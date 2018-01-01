Химики из Университета Томаса Джефферсона в США пришли к выводу, что заваривание кофе холодным способом повышает концентрацию кофеина в напитке.

Их работу публикует Scientific Reports.

Ученые изучили четыре вида кофе, сравнив напитки, полученные с помощью традиционного заваривания кипятком и холодным способом (приготовление занимает от 10 часов до суток при воде комнатной температуры). В исследовании использовались зерна средней и темной обжарки, грубого и среднего помола.

В отличие от горячего заваривания, холодный процесс приготовления бодрящего напитка иной: первый и самый простой его вариант - просто засыпать кофе в емкость в нужном количестве и залить водой; второй способ сложнее - нужны специальные приспособления.

Возьмите бумажный фильтр или марлю или немного ваты и поместите на воронку (вместо воронки можно с успехом использовать разрезанную пополам пластиковую бутылку, её верхнюю часть). Узкую часть воронки закройте ватой и положите бумагу или марлю, засыпьте кофе сверху в воронку и залейте водой. Фильтр нужно сделать так, чтобы кофе постепенно прокапывал в емкость, в течение нескольких часов.

Сравнив химический состав получившихся кофе при холодном и горячем заваривании, ученые пришли к выводу, что при холодном заваривании кофе, к примеру темной обжарки и грубого помола, выделяется тысяча миллиграммов кофеина на литр напитка. А при использовании кипятка концентрация этого вещества не превышает 800 миллиграммов.

Кроме того, химики установили, что концентрация кофеина достигает этих показателей уже после 6-7 часов холодного заваривания.

До этого американские ученые установили, что каждая дополнительная чашка кофе в неделю снижает риск инфаркта на семь процентов, а инсульта - на восемь процентов по сравнению с теми, кто не пьет этот напиток.

Ранее "Страна" сообщала, что в Черкассах обоих родителей посадили за смерть младенца из-за перевернутой чашки кофе.

Также автобусы Лондона стали ездить на топливе из кофе.