Согласно сообщениям Financial Times, генеральный директор зарегистрированной в Великобритании криптовалютной биржи Exmo Finance Павел Лернер был освобожден похитителями после выплаты 1 млн долларов в биткоинах.

Об этом сообщает Financal Times, со ссылкой на слова бывшего советника главы МВД Антона Геращенко.

"У нас есть оперативная информация о том, что он заплатил биткоины на сумму более 1 миллиона долларов в качестве выкупа", - сказал Геращенко.

Он также сказал, что Лернера удерживали полтора дня, отпустив "в состоянии шока... Ему очень повезло остаться в живых".

Поскольку транзакции в блокчейн сетях децентрализованы и анонимны, криптовалюта предоставляет привлекательный вариант для преступников, которые хотят вести бизнес за пределами бдительного взгляда государственных чиновников и силовиков.

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