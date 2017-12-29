Похищенный в Киеве российский криптовалютчик откупился биткоинами на $1 миллион
Согласно сообщениям Financial Times, генеральный директор зарегистрированной в Великобритании криптовалютной биржи Exmo Finance Павел Лернер был освобожден похитителями после выплаты 1 млн долларов в биткоинах.
Об этом сообщает Financal Times, со ссылкой на слова бывшего советника главы МВД Антона Геращенко.
"У нас есть оперативная информация о том, что он заплатил биткоины на сумму более 1 миллиона долларов в качестве выкупа", - сказал Геращенко.
Он также сказал, что Лернера удерживали полтора дня, отпустив "в состоянии шока... Ему очень повезло остаться в живых".
Поскольку транзакции в блокчейн сетях децентрализованы и анонимны, криптовалюта предоставляет привлекательный вариант для преступников, которые хотят вести бизнес за пределами бдительного взгляда государственных чиновников и силовиков.
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