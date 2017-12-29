На границе Украины сотрудники ГПС Украины задержали троих иностранцев, которые находились в международном розыске.

Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Вчера пограничники Чопского отряда в пункте пропуска "Ужгород" остановили гражданина Словакии. На иностранца сработала база данных Интерпола. Мужчину разыскивали словацкие правоохранители за мошенничество", - указано в опубликованном сообщении.

В тот же день пункте пропуска "Доманово" пограничники Луцкого отряда задержали гражданина Белоруссии, которого разыскивали по семи статьям совершенных в Германии преступлений.

В пятницу, 29 декабря, в пункте пропуска "Борисполь" во время оформления пассажиров рейса, которые прибыли из Дубаи, пограничники задержали гражданина Сирии 1982 года рождения, который разыскивался в Объединенных Арабских Эмиратах за коммерческое мошенничество.

"О задержанных правонарушителях проинформирован дежурный Укрбюро Интерпола в г.Киеве. Иностранцы переданы сотрудникам Нацполиции", - сообщили в ГПС.

Как сообщала "Страна", пограничники усилили контроль на границах накануне Нового года. В районе проведения АТО также будут введены дополнительные меры по противодействию терроризму.

Напомним, что Порошенко назвал безвиз главным достижением 2017 года.