Сервис Netflix выпустил промо-ролик к четвертому сезону сериала "Черное зеркало". В видео президент России Владимир Путин обращается к американцам, чтобы поздравить их с Новым годом. Об этом сообщает TJournal.

Сервис использовал отрывок из реального обращения Путина к жителям России 31 декабря 2016 года. Озвучку выполнил неизвестный актер, а там, где глава государства якобы говорит "уважаемые граждане Америки", на самом деле произносилось "уважаемые граждане России".

Промо Netfix представляет собой монтаж из предыдущих сезонов "Черного зеркала" и реальных событий, в том числе протестных акций, выступлений Марка Цукерберга и бывшего пресс-секретаря Дональда Трампа Шона Спайсера. Саундтрек - Happy New Year группы ABBA.

Видео: Youtube.com\Netflix

Премьера четвертого сезона "Черного зеркала" состоялась 29 декабря 2017 года.

Как сообщала "Страна", ранее звезды эстрады выдвинули Путина в президенты России без самого Путина.

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