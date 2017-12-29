Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф выразила сожаление из-за отставки заместителя министра внутренних дел по европейской интеграции Анастасии Деевой. Об этом Гоф написала в блоге на "УП".

Гоф констатировала значительный прогресс Украины в области обеспечения гендерного равенства.

"Я также хотела бы отдать должное работе заместителя министра внутренних дел Анастасии Деевой, которая, к сожалению, ушла в отставку, но которая продемонстрировала мужество и решительность (как и результаты) в вопросах защиты прав украинских женщин", - отметила британский дипломат.

Посол отметила, что в этом году была назначена уполномоченная Кабинета Министров по гендерной политике Екатерина Левченко, а также был проведен первый Украинский женский конгресс, где с докладом выступил премьер-министр Владимир Гройсман.

Также Гоф выразила свою обеспокоенность уровнем коррупции в Украине.

Она выразила надежду, что Украина сможет победить коррупцию и поддержать независимые антикоррупционные институции.

Как сообщала "Страна", после Деевой Кабмин уволил замминистра инфраструктуры Казначееву. Она решила подать в отставку 10 ноября 2017.

Напомним, что по данным МВД, более половины украинских женщин страдают от физического насилия в семьях.